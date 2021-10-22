Условия за посещение на стадиона в Благоевград
СПОРЕД ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 19.10.2021, НА СТАДИОНА ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ЗРИТЕЛИ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
– ВАКСИНИРАНИ ИЛИ ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID19, УДОСТОВЕРЕНО С ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ / ЗЕЛЕН ПАСПОРТ/ ЗА ВАКСИНАЦИЯ ИЛИ ПРЕБОЛЕДУВАНЕ.
– ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНО ДО 72 ЧАСА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В СТАДИОНА ИЗСЛЕДВАНЕ С PCR ТЕСТ ИЛИ БЪРЗ АНТИГЕНЕН ДО 48 ЧАСА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА СТАДИОНА.
– ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОКАЗВА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.