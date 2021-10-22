петък, октомври 22, 2021
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Условия за посещение на стадиона в Благоевград

Недялко Тенев

СПОРЕД ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 19.10.2021, НА СТАДИОНА ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ЗРИТЕЛИ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

– ВАКСИНИРАНИ ИЛИ ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID19, УДОСТОВЕРЕНО С ВАЛИДНИ ДОКУМЕНТИ / ЗЕЛЕН ПАСПОРТ/ ЗА ВАКСИНАЦИЯ ИЛИ ПРЕБОЛЕДУВАНЕ.

– ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНО ДО 72 ЧАСА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В СТАДИОНА ИЗСЛЕДВАНЕ С PCR ТЕСТ ИЛИ БЪРЗ АНТИГЕНЕН ДО 48 ЧАСА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА СТАДИОНА.

– ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОКАЗВА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

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