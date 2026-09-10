УЕФА с предписания към „Левски“: Всеки зрител на „Васил Левски“ трябва да има билет

Изискването ще важи независимо от възрастта за предстоящите мачове на „сините“ в основната фаза на Лига Европа

УЕФА е изпратила предписания до „Левски“ във връзка с предстоящите домакински мачове на отбора от основната фаза на Лига Европа, съобщиха от клуба.

Едно от основните изисквания е всеки присъстващ на Националния стадион „Васил Левски“ да разполага с билет независимо от възрастта си. Мярката е свързана със спазването на определения капацитет и недопускането на повече зрители от броя на продадените места.

В подстъпите към стадиона ще бъдат обособени и контролно-пропускателни пунктове, на които представители на полицията и „Ивентим“ ще проверяват билетите. Хора без билет или с невалиден такъв няма да бъдат допускани до района на съоръжението.

От „Левски“ призовават привържениците да заемат точно определените им места и да не блокират пътеките на трибуните. От клуба посочват, че спазването на изискванията е важно както за избягване на санкции от УЕФА, така и за осигуряване на бърз достъп при евентуална необходимост от медицинска помощ.