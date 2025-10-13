Убедителен успех за ЦСКА U17

Отборът на ЦСКА U17 постигна категорична победа с 4:0 над Спартак Плевен в среща от 9-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Резултатът беше открит от Александър Димитров в самия край на първото полувреме. Доминацията на „армейците“ продължи и след почивката, като Петър Димитров удвои аванса още в началото на втората част. До края на срещата се разписаха още Стивън Матеев, който беше точен след прецизно изпълнение на пряк свободен удар, както и Иван Милев, отбелязал последния гол в мача.

След този успех ЦСКА U17 заема 11-ото място в класирането с актив от 8 точки. В следващия кръг отборът гостува на Локомотив Пловдив на 18. 10 (събота) от 12:00 ч.

Facebook

Twitter



Shares