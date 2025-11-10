Tурнирът за ветерани „Съединени чрез спорта“ ще събере общности от Балканите в Пловдив

На 15 ноември 2025 г. Пловдив ще бъде домакин на първия Международен футболен турнир за ветерани „Съединени чрез спорта“, организиран от Гражданска инициатива „Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив).

Събитието ще се проведе на стадион „Локомотив“ в парк “Лаута” и ще обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа:

Локомотив (Пловдив)

Ботев (Пловдив)

Беласица (Струмица, Република Северна Македония)

Победа (Стар Бешенов, Румъния)

Турнирът е част от инициативите на „Съединени българи“, които целят да изграждат мостове между сънародниците у нас и зад граница – чрез култура, спорт и общи каузи.

Събитието ще премине под мотото „Съединени чрез спорта“, защото именно спортът е универсален език, който свързва хората и преодолява различията.

„Когато хора от различни държави, с различни съдби и пътища се съберат на един терен, те забравят за граници и различия. На терена всички са равни – и това е истинското съединение, към което трябва да се стремим и извън спорта“, споделят от организацията.

„Чрез спорта ние можем да покажем, че има неща, които ни обединяват повече, отколкото ни разделят. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно, с уважение и приятелство“, допълват още от „Съединени българи“.

Програмата на турнира включва четири срещи, които ще се изиграят в един ден – на 15 ноември:

Два полуфинала в сутрешната част на програмата;

Мач за третото място в ранния следобед;

Голям финал, който ще определи първия носител на титлата „Съединени чрез спорта".

Всички срещи ще се играят на стадион „Локомотив“ в парк Лаута, а входът за зрителите е свободен.

Турнирът ще съчетае спортен дух и послание за единство, като ще даде възможност ветераните да покажат, че истинската стойност на играта не е в резултата, а в приятелството и уважението помежду ни.

Дата: 15 ноември 2025 г.

Място: Стадион „Локомотив“, парк Лаута, Пловдив

Начало: 11:00 ч.

Вход свободен

