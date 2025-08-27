Тунчев: Ракув е фаворит и ни чака доста труден мач

Отборът на АРДА проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш

от турнира Лига на конференциите. Заниманието се проведе на стадиона в

Момчилград и продължи малко повече от един час. Наставникът на АРДА

Александър Тунчев наблегна на последни детайли около състава за утрешния

мач. Преди тренировката той заедно с Анатолий Господинов имаха

пресконференция с българските журналисти.

„Ракув е фаворит и ни чака доста труден мач. Резултата от първия мач ни

дава възможност да продължим да мечтаем и ако можем да влезем в групите

на Лигата на конференциите. Те са по-опитния отбор, но ние си имаме

нашите шансове. В Кърджали сме доказали че можем да побеждаваме. Ако

успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите не трябва да

оставяме българското първенство на заден план. Да не слагаме каруцата

пред коня. Първо да си свършим работата и след това ще мислим за нови

футболисти“, Сподели Александър Тунчев пред журналисти.

Срещата е утре 28 август от 21:00ч. на АРЕНА АРДА. Касите отварят в

10:00ч и ще работят до края на първото полувреме.

Facebook

Twitter



Shares