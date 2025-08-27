Тунчев: Ракув е фаворит и ни чака доста труден мач
Отборът на АРДА проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш
от турнира Лига на конференциите. Заниманието се проведе на стадиона в
Момчилград и продължи малко повече от един час. Наставникът на АРДА
Александър Тунчев наблегна на последни детайли около състава за утрешния
мач. Преди тренировката той заедно с Анатолий Господинов имаха
пресконференция с българските журналисти.
„Ракув е фаворит и ни чака доста труден мач. Резултата от първия мач ни
дава възможност да продължим да мечтаем и ако можем да влезем в групите
на Лигата на конференциите. Те са по-опитния отбор, но ние си имаме
нашите шансове. В Кърджали сме доказали че можем да побеждаваме. Ако
успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите не трябва да
оставяме българското първенство на заден план. Да не слагаме каруцата
пред коня. Първо да си свършим работата и след това ще мислим за нови
футболисти“, Сподели Александър Тунчев пред журналисти.
Срещата е утре 28 август от 21:00ч. на АРЕНА АРДА. Касите отварят в
10:00ч и ще работят до края на първото полувреме.