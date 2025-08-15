Три големи фирми подадоха ръка на школата на Ботев Пд

Детско-юношеската школа на Ботев Пловдив ще се върне на челните позиции, където винаги е било нейното място.

По пътя към целта едни от най-големите компании подадоха ръка на „жълто-черната“ академия и логата им ще стоят на екипите на отборите от школата.

“ИНСА ОЙЛ“, Iveco Bulgaria и Galaxy Investment Group са сред фирмите, които ще подпомогнат развитието на едно от най-важните звена в нашия клуб.

ПФК Ботев Пловдив благодари на всички фирми, които вярват в проекта за развитието на нашия клуб и връщането му към неговата идентичност!

