Трета поредна титла за ХК „Труд“ по плажен хандбал

Златен хеттрик записаха момчетата до 13 години от ХК „Труд“ на държавното първенство по плажен хандбал. Третата поредна титла за младите хандбалисти от Община Марица бе завоювана на пясъчните игрища в Кранево. Освен златните медали при 13-годишните, момчетата от ХК „Труд“ спечелиха и сребърните отличия при по-големите.

В груповата фаза при до 13-годишните децата от Труд бяха безапелационни и завършиха на първо място без загуба. Те записаха победи над отборите на „Спартак“ (Варна), „Локомотив“ (Горна Оряховица) и „Асти“ (Хасково).

На полуфинала момчетата нямаха проблеми срещу „Осъм“ (Ловеч), а във финалния двубой показаха характер и отборен дух, за да спечелят третата си поредна титла с 2:0 части срещу „Етър“ (Велико Търново).

Със силните си изяви през целия турнир Димитър Кутев от ХК „Труд“ заслужено бе избран за най-полезен състезател.

Същите момчета взеха участие и в надпреварата при 15-годишните. Те отново демонстрираха добра игра и стигнаха до финала, където отстъпиха пред „Асти 91“ (Хасково) и завоюваха сребърните медали. Валентин Ботов от ХК „Труд“ бе отличен като най-добър вратар на турнира.

Добро представяне записаха и момичетата от Труд, които завършиха на седмо място и оставиха положителни впечатления с играта и характера си.

„Искам да благодаря на всички момчета за сърцатата, дисциплинирана и отборна игра във всяка една среща. Тази титла е резултат от много труд, постоянство и желание за развитие“, заяви председателят на ХК „Труд“ Николай Нейчев. Той отправи благодарности и към Община Марица и кмета Димитър Иванов за постоянната подкрепа към клуба и младите спортисти.

„За нас е изключително важно децата да имат възможност да тренират, да се състезават и да постигат успехи. Благодарим на Община Марица и лично на кмета Димитър Иванов, че винаги са до нас и подкрепят развитието на хандбала. Благодарим и на ФК „Скутаре“ за оказаната помощ с транспорта. Това за пореден път показва, че когато спортните клубове и институциите работят заедно, резултатите не закъсняват“, допълни Нейчев.

Кметът на общината Димитър Иванов поздрави „златните“ хандбалисти от Труд за поредния им голям успех. „Поздравявам момчетата и техните треньори за третата поредна титла. Тези успехи са доказателство, че когато зад таланта и желанието на децата стоят много труд, постоянство и добра организация, резултатите са налице. Гордеем се с вас и ще продължим да подкрепяме спорта и младите хора в Община Марица. Пожелавам ви още много победи, но най-вече – да запазите отборния дух илюбовта към спорта“, заяви той.