Трета поредна победа за ЦСКА II

Вторият тим на ЦСКА продължава с отличните изяви, след като днес момчетата на Валентин Илиев победиха един от водещите отбори във Втора лига – Фратрия, с 1:0.

Така „армейците“ записаха трета поредна шампионатна победа и се доближиха до челните места в класирането. Нашият тим е на 5-о място с актив от 21 точки след 13 изиграни мача.

Първото полувреме в Драгалевци протече равностойно, а „червените“ нападатели пропуснаха няколко добри ситуации за откриване на резултата. Все пак в началото на втората част ЦСКА достигна до гол, след като Юлиан Илиев центрира от ъглов удар, а Симеон Чатов се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с удар с глава намери мрежата.

Последва натиск на гостите, но отбраната ни действаше стабилно, а в края Мартин Сораков можеше да отбележи втори гол за „армейците“, но стражът на Фратрия се намеси със сетни сили.

В следващия кръг ЦСКА II гостува на Янтра на 3 ноември (понеделник) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

12. Марин Орлинов (к), 6. Мартин Сотиров, 2. Браян Кордоба, 15. Алекс Тунчев, 4. Симеон Чатов, 8. Юлиан Илиев, 24. Абдула Кичуков, 10. Радослав Живков (88’ 47. Алесандро Николов), 7. Марк-Емилио Папазов, 23. Илиан Антонов (72’ 77. Юлиан Гилов), 91. Йоан Борносузов (84’ 19. Мартин Сораков).

Резерви:

31. Станислав Танев, 17. Теодор Апостолов, 5. Димитър Христов, 47. Алесандро Николов, 16. Румен Рангелов, 11. Васил Каймаканов, 3. Лъчезар Иванов, 77. Юлиан Гилов, 19. Мартин Сораков.

Старши треньор:

Валентин Илиев

