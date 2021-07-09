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Спорт 

Треньорите в школата на Черно море

Недялко Тенев

Станаха ясни треньорите, които ще водят различните възрастови групи в школата на Черно море.

11 лицензирани специалисти ще подготвят талантите в академията на “моряците” през сеозон 2021/22 г.

В Елитната група до 19 години “зелено-белите” ще бъдат с треньор Мартин Христов, който за последните три години успя да направи Черно море шампион и вицешампион на България.

Тодор Каменов ще е наставник на U17 в Елитната група, а U16 ще бъде с треньор Станислав Стоянов. Футболистите в U15 пък ще бъдат водени от Иван Николов.

Ето всички отбори и съответните треньори:
Черно море U19 – Мартин Христов
Черно море U17 – Тодор Каменов
Черно море U16 – Станислав Стоянов
Черно море U15 – Иван Николов
Черно море (2008) – Георги Попов
Черно море (2009) – Тошко Колев
Черно море (2010) – Мирослав Мирчев
Черно море (2011) – Страхил Байчев
Черно море (2012) – Тодор Марев
Черно море (2013) – Николай Кънчев
Черно море (2014) – Калоян Георгиев

Директор на детско-юношеската школа – Калоян Георгиев

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