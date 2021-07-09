Треньорите в школата на Черно море

Станаха ясни треньорите, които ще водят различните възрастови групи в школата на Черно море.

11 лицензирани специалисти ще подготвят талантите в академията на “моряците” през сеозон 2021/22 г.



В Елитната група до 19 години “зелено-белите” ще бъдат с треньор Мартин Христов, който за последните три години успя да направи Черно море шампион и вицешампион на България.



Тодор Каменов ще е наставник на U17 в Елитната група, а U16 ще бъде с треньор Станислав Стоянов. Футболистите в U15 пък ще бъдат водени от Иван Николов.

Ето всички отбори и съответните треньори:

Черно море U19 – Мартин Христов

Черно море U17 – Тодор Каменов

Черно море U16 – Станислав Стоянов

Черно море U15 – Иван Николов

Черно море (2008) – Георги Попов

Черно море (2009) – Тошко Колев

Черно море (2010) – Мирослав Мирчев

Черно море (2011) – Страхил Байчев

Черно море (2012) – Тодор Марев

Черно море (2013) – Николай Кънчев

Черно море (2014) – Калоян Георгиев

Директор на детско-юношеската школа – Калоян Георгиев