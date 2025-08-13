Тренировка на АРДА преи мача с Кауно
Отборът на АРДА проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш
от турнира Лига на конференциите срещу литовския Кауно Жалгирис.
Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи около един
час. Наставникът на АРДА Александър Тунчев наблегна на тактически
упражнения, които са изцяло свързани с предстоящия двубой. Всички
футболисти са на разположение на наставника, с изключение на Пламен
Крачунов, който все още лекува контузия.
Преди заниманието Александър Тунчев говори пред журналисти и заяви: „В
никакъв случай няма да подценяваме двубоя. Този гол преднина, който
имаме няма да ни успокои, а ще търсим положителен резултат за нас.
Надявам се и на сериозна подкрепа от страна на феновете, които винаги са
показвали, че са зад нас. Може да сте сигурни, че всички желаем победата
и продължаване напред в турнира“, сподели Тунчев пред журналистите.
Срещата е с начален час 20:30, а касите на АРЕНА АРДА ще бъдат отворени
от 10:00ч. сутринта в деня на мача. Очаква се сериозна подкрепа за тима
от Кърджали, като има много заявки за билети за фенове от други градове.