Тренировка на АРДА преи мача с Кауно

Отборът на АРДА проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш

от турнира Лига на конференциите срещу литовския Кауно Жалгирис.

Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи около един

час. Наставникът на АРДА Александър Тунчев наблегна на тактически

упражнения, които са изцяло свързани с предстоящия двубой. Всички

футболисти са на разположение на наставника, с изключение на Пламен

Крачунов, който все още лекува контузия.

Преди заниманието Александър Тунчев говори пред журналисти и заяви: „В

никакъв случай няма да подценяваме двубоя. Този гол преднина, който

имаме няма да ни успокои, а ще търсим положителен резултат за нас.

Надявам се и на сериозна подкрепа от страна на феновете, които винаги са

показвали, че са зад нас. Може да сте сигурни, че всички желаем победата

и продължаване напред в турнира“, сподели Тунчев пред журналистите.

Срещата е с начален час 20:30, а касите на АРЕНА АРДА ще бъдат отворени

от 10:00ч. сутринта в деня на мача. Очаква се сериозна подкрепа за тима

от Кърджали, като има много заявки за билети за фенове от други градове.

