Тренировка на АРДА преи мача с Кауно

Отборът на АРДА проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш 
от турнира Лига на конференциите срещу литовския Кауно Жалгирис. 
Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи около един 
час. Наставникът на АРДА Александър Тунчев наблегна на тактически 
упражнения, които са изцяло свързани с предстоящия двубой. Всички 
футболисти са на разположение на наставника, с изключение на Пламен 
Крачунов, който все още лекува контузия.

Преди заниманието Александър Тунчев говори пред журналисти и заяви: „В 
никакъв случай няма да подценяваме двубоя. Този гол преднина, който 
имаме няма да ни успокои, а ще търсим положителен резултат за нас. 
Надявам се и на сериозна подкрепа от страна на феновете, които винаги са 
показвали, че са зад нас. Може да сте сигурни, че всички желаем победата 
и продължаване напред в турнира“, сподели Тунчев пред журналистите.

Срещата е с начален час 20:30, а касите на АРЕНА АРДА ще бъдат отворени 
от 10:00ч. сутринта в деня на мача. Очаква се сериозна подкрепа за тима 
от Кърджали, като има много заявки за билети за фенове от други градове.

