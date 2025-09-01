Тренировъчният лагер „Аурубис“ за осми път разгръща футболната магия пред млади дарования от страната
Летният тренировъчен лагер „Aurubis training summer camp“ за осма година разгръща футболната магия пред млади футболни дарования от страната.
Традиционната спортна проява се организира от „Аурубис“ и ПФК „Лудогорец“, като началото бе дадено по-рано днес.
Младите футболни дарования, родени през 2015 и 2016 година, пристигнаха от Златица и Пирдоп, за да попият от атмосферата на най-високо професионално ниво в Академията на разградския клуб. Сред децата, които се включват в програмата, са и млади спортисти от Разград. В продължение на три дни момчетата ще се учат на футболно майсторство под ръководството на треньорите от Детско-юношеската школа на „Лудогорец“.
Повечето от децата са тренирали футбол в населените места, от които идват. С помощта на доказаните специалисти в Академията на „орлите“ те ще надградят уменията си, но и ще научат много нови елементи от великата игра. По време на престоя си в Разград, за младите футболни надежди е предвидено посещение на базата „Гнездо на орли“ и стадион
„Хювефарма Арена“.
„Аурубис” е най-големият преработвател на мед в света. Собственост на германската компания е медодобивният завод „Аурубис България“ в Пирдоп. Фирмата е основен партньор на ПФК „Лудогорец“ в популяризирането на футбола сред най-малките. Такива благородни мисии дават шанс за изграждането на бъдещи професионални играчи, като същевременно възпитават у подрастващите дисциплина, любов към спорта и здравословния начин на живот.