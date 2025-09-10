„Тя играе!“ – ела в нашите момичешки отбори!

Футболът е игра за всички – и с гордост обявяваме, че Септември София отвори нова страница в развитието си!

Клубът вече набира момичета за своите детско-юношески формации, които ще се състезават в официалните първенства и турнири на Българския футболен съюз.

Ако обичаш футбола, ако имаш мечта да играеш, да се състезаваш и да бъдеш част от истински отбор – мястото ти е при нас!

Ако си смела, енергична и обичаш предизвикателствата – теренът те чака!

Нашата цел е да изградим силна, обединена и вдъхновяваща общност от момичета, които искат да се развиват във футбола. Заедно ще тренираме, ще се учим, ще печелим и ще растем – като отбор и като личности.

Какво предлагаме?

Професионалнио отношение

Организирани тренировки и мачове в официалния календар на БФС

Нови приятелства, емоции и незабравими моменти на терена

Кого търсим?

Всички момичета, които обичат футбола – независимо дали вече са играли или тепърва започват. Вратите на Септември София са широко отворени за бъдещите ни шампионки!

Девойки до 16 години, родени през 2011, 2012 година

Девойки до 13 години, родени през 2013, 2014 година

Момичета до 11 години, родени през 2015, 2016, 2017 година

⚽ Запиши се сега и стани част от нашето футболно семейство!

За повече информация относно графика на тренировки и записване, можеш да се свържеш с клуба на посочените контакти.

– Ирина Гороломова ( директор ДЮШ) – 0883204412

