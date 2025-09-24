сряда, септември 24, 2025
Последни:
Спорт

Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца!

Редактор

40-годишният специалист впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17.

Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас.

💚 Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца!

С Ботевска воля, с Ботевски дух‼️

Интересно от мрежата

Вижте още

Черно море стартира Елитната група с победа над Левски

Редактор

„Мечките“ триумфираха на турнира по минифутбол за Купата на Община Русе 2025

Редактор

Пресконференция на Хулио Веласкес

Редактор

Pin It on Pinterest