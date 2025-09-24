Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца!

40-годишният специалист впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17.

Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас.

Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца!

С Ботевска воля, с Ботевски дух

Facebook

Twitter



Shares