Тодор Симов: Ботев Вр ще е организиран, агресивен и тактически дисциплиниран отбор

Днес от 17:30 часа излизаме срещу Арда, мачът ще се играе на стадион „Берое“ в Стара Загора

Преди своя дебют новият старши треньор Тодор Симов даде първото си интервю:

Какви са първите впечатления след няколко дни тренировки с Ботев и преди мача срещу Арда?

С много добри впечатления съм от отбора и обстановката през тези дни, надявам се, че за малкото тренировки които проведохме ще сме се подготвили добре за предстоящия противник.

Успяхте ли да се запознаете с футболистите?

Опознаването на играчите ми беше основната задача в този кратък период с тях, приятно съм изненадан от тяхното старание и желание за работа.

Какво очаквате от мача?

Очаквам отборът да покаже едно добро лице, да продължи с добрите игри и естествено да се поздравим с успех!

Очаквахте ли тази крачка – да поемете самостоятелно клуб в Първа лига като старши треньор, след доста дълги години помощник в Левски и успешни мачове като национален селекционер при юношите?

Това е една следваща стъпка в моята кариера която всеки един млад треньор трябва да търси когато иска да се усъвършенства и развива. Надявам се да бъде успешна тази съвместна работа и съм благодарен на клуба за възможността.

Какво искате да кажете на феновете на Ботев?

Нека подкрепят отбора както досега, футболистите имат нужда от тях, особено в трудните моменти.

Какъв стил да очакваме от Ботев?

Организиран, агресивен и тактически дисциплиниран отбор.

