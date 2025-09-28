Тодор Симов: Ботев Вр ще е организиран, агресивен и тактически дисциплиниран отбор
Днес от 17:30 часа излизаме срещу Арда, мачът ще се играе на стадион „Берое“ в Стара Загора
Преди своя дебют новият старши треньор Тодор Симов даде първото си интервю:
Какви са първите впечатления след няколко дни тренировки с Ботев и преди мача срещу Арда?
С много добри впечатления съм от отбора и обстановката през тези дни, надявам се, че за малкото тренировки които проведохме ще сме се подготвили добре за предстоящия противник.
Успяхте ли да се запознаете с футболистите?
Опознаването на играчите ми беше основната задача в този кратък период с тях, приятно съм изненадан от тяхното старание и желание за работа.
Какво очаквате от мача?
Очаквам отборът да покаже едно добро лице, да продължи с добрите игри и естествено да се поздравим с успех!
Очаквахте ли тази крачка – да поемете самостоятелно клуб в Първа лига като старши треньор, след доста дълги години помощник в Левски и успешни мачове като национален селекционер при юношите?
Това е една следваща стъпка в моята кариера която всеки един млад треньор трябва да търси когато иска да се усъвършенства и развива. Надявам се да бъде успешна тази съвместна работа и съм благодарен на клуба за възможността.
Какво искате да кажете на феновете на Ботев?
Нека подкрепят отбора както досега, футболистите имат нужда от тях, особено в трудните моменти.
Какъв стил да очакваме от Ботев?
Организиран, агресивен и тактически дисциплиниран отбор.