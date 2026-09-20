Тодор Янчев обяви състава на България U21 за решителните европейски квалификации

„Лъвчетата“ ще се изправят срещу Португалия, Чехия и Шотландия, а Иван Панков отпада заради контузия

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите три европейски квалификации.

Първият двубой е срещу Португалия U21 на 25 септември от 18:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Пет дни по-късно, на 30 септември от 19:00 часа, България гостува на Чехия на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове.

Серията завършва на 6 октомври от 19:30 часа, когато „лъвчетата“ приемат Шотландия отново на стадион „Георги Бенковски“.

От първоначалните планове на Янчев отпада халфът на АЕК Ларнака Иван Панков, който е контузен. И трите срещи на България ще бъдат излъчени пряко по Diema Sport.

Съставът на България U21

Вратари: Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория).

Защитници: Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец).

Полузащитници: Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец).

Нападатели: Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море).

Билети за домакинствата срещу Португалия и Шотландия се предлагат чрез Eventim.