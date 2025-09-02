Тодор Неделев зарадва над 120 деца за старт на 4-ия сезон на Футболно училище Ботев Пд
Тодор Неделев даде старт на четвъртия сезон на Футболно училище Ботев Пловдив.
В понеделник вечерта любимецът на „жълто-черните“ зарадва децата и техните родители.
Левичарят с №8 уважи откриването на мащабния проект, а над 120 деца направиха първа тренировка на клубната база.
Малчуганите се снимаха със своя идол и му пожелаха много успехи с екипа на най-стария български футболен клуб.
В петък вечер предстои нова тренировка за децата на клубната база, както и тренировъчни занимания за възрастни.
Напомняме и пълния график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26:
– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа
– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа
– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа