Тодор Неделев вдъхнови Ботев Пд за знаменит обрат над Берое пред пълен сектор с бултраси

Ботев Пловдив записа впечатляващ успех с 2:1 над Берое в среща от 5-ия кръг на Първа лига.

Пловдивчани бяха с човек по-малко над 40 минути, след директен червен картон на Емил Мартинов в началото на втората част.

„Битката за Тракия“ се игра на стадион „Берое“ в Стара Загора, а „канарчетата“ бяха като домакини пред пълния сектор с „жълто-черни“ фенове. Бултрасите дадоха нужния импулс на отбора с неспирна подкрепа през всичките игрови минути.

Двата тима направиха интересен за наблюдаване сблъсък, с множество положения и пред двете врати. Даниел Наумов направи редица важни спасявания, а Тодор Неделев вдъхнови „канарчетата“ за пълния обрат с две асистенции.

През първата част попадения не паднаха, а още в първите секунди след почивката Нене откри резултата. В 53-ата минута Емил Мартинов бе изгонен с директен червен картон, а решението дойде след намесата на системата VAR.

Случилото се на терена не пречупи „канарчетата“ и те се бориха за успеха до последния съдийски сигнал. В 81-ата минута Тодор Неделев центрира прекрасно от корнер, Димитър Митков се извиси над всички и засече с глава, а след контакт с гредата топката влетя в мрежата за 1:1.

В първата минута на добавеното време магьосникът с №8 центрира от ъглов удар, Енок Куатенг отклони на първа греда и кълбото рикошира в бранител, след което влетя във вратата за пълния обрат.

След края на мача отборът и феновете празнуваха знаменития успех, а по този начин Ботев записа мач №11 без загуба срещу Берое.

