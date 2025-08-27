Тодор Неделев открива новия сезон на Футболно училище Ботев Пд

Звездата на Ботев Пловдив – Тодор Неделев, ще открие новия сезон на Футболно училище Ботев Пловдив.

Любимецът на малки и големи ботевисти ще бъде специален гост на Футболното училище в понеделник (01.09).

Тогава ще бъде даден старт на 4-ия сезон, като тренировките в понеделник (01.09) и петък (05.09) ще бъдат напълно безплатни.

Именно тогава ще стартират записванията за мащабното събитие, което ще продължи по време на цялата година на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Ето и пълния график, по който ще протичат тренировките през сезон 2025/26:

– родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 – в понеделник и петък от 18:30 часа

– родени през 2013, 2014 и 2015 – в понеделник и петък от 19:30 часа

– тренировки за възрастни – в понеделник и петък от 19:30 часа

Facebook

Twitter



Shares