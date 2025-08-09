Танчо Калпаков вече не е треньор на Монтана

ПФК Монтана се раздели със старши треньора Танчо Калпаков.

Под негово ръководство нашият отбор постигна нещо историческо – изкачването от Втора лига в Първа лига на българския футбол.

“Няма да кажа нищо лошо срещу клуба, надявам се това да подейства мотивиращо на момчетата и да отключи по-голяма сила в тях. За мен е голяма победа, че класираха отбора в Първа лига – остава завинаги в моята биография”, каза за клубния сайта Калпаков.

“Обмислям го отдавна, тази промяна е нужна. Има неща, които не ми харесват и не са такива, че аз да вървя по сата линия. Нама да коментирам повече. Направихме страхотни неща с играчите, така че се радвам, че работих с тях”, добави на довиждане Калпаков.

