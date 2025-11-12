Талантите на „Лудогорец“ отправиха поглед към академичното си развитие

Юношите от Академията на „Лудогорец“ насочиха своето внимание към последващото си академично развитие.

Запознаването на момчетата от 11 и 12 клас с възможностите за продължаващото висше образование се случи по време на традиционната кандидатстудентска борса. Форумът, който се проведе в Разград, събра 28 университета от страната, които изложиха професионалните възможности пред младите хора и начините за кандидатстване в богатството от разнообразни специалности.

По традиция най-голям интерес сред играчите на „Лудогорец“ до 17-годишна възраст, от третия и втория тим на „орлите“ предизвика щандът на Националната спортна академия. Устремени в своето спортно усъвършенстване, младите футболисти разбраха как могат да развиват своя талант и на образователната сцена. Вниманието им привлякоха освен традиционните специалности, така и новите възможности на спортния мениджмънт и маркетинг.

Юношите на „Лудогорец“ заявиха своите всестранни интереси в областта на образованието и последващата си професионална реализация, като проявиха явен интерес и към коренно различни сфери от спортното поприще. Вниманието им грабнаха възможностите за израстване в областта на правните и икономическите науки, както и богатото портфолио на висшите учебни заведения в морската ни столица.

Успешните спортисти от Академията на родните шампиони залагат в усвояването на футболното си майсторство и на образователните успехи, неделима част от професионалния им път. Това е само един от важните уроци за постигането на успехи по родните и международните терени, за които ги вдъхновяват специалистите в сплотеното „гнездо“.

