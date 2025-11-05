Талантите на Черно море U14 победиха лидера и излязоха на първо място

Талантите на Черно море U14 записаха победа срещу една година по-големите футболисти на Фратрия в мач от шампионата.

Възпитаниците на Румен Николов свалиха лидера от върха след 2:1 в Суворово и поведоха в класирането в първенството.

Домакините поведоха в резултата в 6-ата минута, а в края на полувремето можеха да увеличат преднината си, но вратарят Никола Илиев хвана дузпа.

През втората част варненци имаха своите положения, но пропуски пред вратата на Фратрия направиха Преслав Желязков и Красимир Неделчев. Пет минути преди края на срещата Даниел Друмев майсторски изведе Матео Марков сам срещу вратаря и той реализира за 1:1. Само 12 секунди, след като домакините изпълниха център, Гриша Папазов отне топката и изведе Даниел Друмев, който отбеляза втори гол за пълния обрат в мача.

Трябва да се отбележи, че вратарят Никола Илиев, освен спасената дузпа, направи няколко страхотни намеси. В състава на „моряците“ отсъстваха трима основни играчи, сред които и двамата капитани на тима.

Съставът на Черно море: Никола Илиев, Стелиян Петров, Димитър Колев, Кристиян Алексов, Антон Пировски, Борис Великов /к./, Кристиян Василев, Даниел Друмев, Преслав Желязков, Матео Марков, Красимир Неделчев (Борис Лисичков, Константин Халачев, Красен Грудев, Младен Дичев, Симеон Атанасов, Крисиян Илиев, Гриша Папазов, Петър Пенев, Микаел Андонян).

