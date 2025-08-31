неделя, август 31, 2025
Таланти на Черно море триумфираха на Golden Dobrudzha Cup 2025

Децата на Черно море, родени 2018 година, триумфираха на турнира Golden Dobrudzha Cup 2025.

„Моряците“ на Мирослав Мирчев участваха с два отбора, като и двата тима записаха само победи в своите групи.

Черно море 1 стартира с 18:0 срещу тима на Кариа, а след това победи с 13:0 Болярчета. Последва победа с 14:1 срещу Спартак Варна, което класира „зелено-белите“ на 1/2-финал. Там Черно море победи Добруджа с 8:3.

Черно море 2 пък започна турнира с 15:1 срещу Герман София, после победи Калиакра с 8:5, а в последния мач в групата се наложи с 8:6 срещу Добруджа. На 1/2-финала вторият тим на „моряците“ Победи Кариа с 10:2.

Така Черно море 1 и Черно море 2 трябваше да се изправят един срещу друг в спора за трофея, но мачът не се игра.

„Моряците“ получиха наградата за най-добро нападение – 53 гола, както и за най-добра защита – 4 допуснати гола.

Състав:
Александър Илиев, Боби Тимов, Борис Николаев, Виктор Галинов, Виктор Вълков, Мартин Ненков, Мартин Ниатреста, Мартин Няголов, Никола Илиев, Преслав Атанасов, Ростислав Щерев, Симеон Радев, Марк Хрипунов.

