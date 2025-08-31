Таланти на Черно море триумфираха на Golden Dobrudzha Cup 2025

Децата на Черно море, родени 2018 година, триумфираха на турнира Golden Dobrudzha Cup 2025.

„Моряците“ на Мирослав Мирчев участваха с два отбора, като и двата тима записаха само победи в своите групи.

Черно море 1 стартира с 18:0 срещу тима на Кариа, а след това победи с 13:0 Болярчета. Последва победа с 14:1 срещу Спартак Варна, което класира „зелено-белите“ на 1/2-финал. Там Черно море победи Добруджа с 8:3.

Черно море 2 пък започна турнира с 15:1 срещу Герман София, после победи Калиакра с 8:5, а в последния мач в групата се наложи с 8:6 срещу Добруджа. На 1/2-финала вторият тим на „моряците“ Победи Кариа с 10:2.

Така Черно море 1 и Черно море 2 трябваше да се изправят един срещу друг в спора за трофея, но мачът не се игра.

„Моряците“ получиха наградата за най-добро нападение – 53 гола, както и за най-добра защита – 4 допуснати гола.

Състав:

Александър Илиев, Боби Тимов, Борис Николаев, Виктор Галинов, Виктор Вълков, Мартин Ненков, Мартин Ниатреста, Мартин Няголов, Никола Илиев, Преслав Атанасов, Ростислав Щерев, Симеон Радев, Марк Хрипунов.

