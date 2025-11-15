Талант на Лудогорец вкара гол във вратата на световния хегемон Франция за националния тим U19
Талант от Академията на Лудогорец вкара гол във вратата на световния футболен хегемон Франция.
Георги Пенев реализира ценното попадение с националната фланелка на юношеския отбор U19 във втория мач от Група 2 на европейските квалификации.
Единственият гол в полза на младежкия тим на България падна в 79-ата минута на двубоя, който завърши с краен резултат 1:2 в полза на Франция. Малко не достигна на младите „лъвчета“, за да вземат повече от двубоя срещу един от най-силните отбори в света.
Други двама играчи от Академията на Лудогорец също стартираха срещата като титуляри. На терена още от първите секунди се изявиха Филип Гигов и Наско Янев. Тримата юноши на „орлите“ записаха силни минути с националния отбор и в предишния сблъсък на България U19 срещу Унгария.