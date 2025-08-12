Стивън Стоянчов подписа професионален договор с ПФК „Левски“

Юношата на ПФК „Левски“ Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб.

Контрактът е за срок от три години.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия „Левски“ от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС. През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.

ПФК „Левски“ пожелава на Стивън Стоянчов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.

