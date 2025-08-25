Стелиян Попчев е новият областен председател на БФС за Стара Загора

Стелиян Попчев заема поста на областен председател за район Стара Загора.

Той бе представен на клубовете в района от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Попчев има дългогодишен опит във футбола. Той е бивш професионален футболист с над 10 години стаж във Берое, Черно море, Дунав Русе и други. От 2010 до 2014 г. е бил директор ДЮШ, а също така в последствие е заемал длъжностите административен и изпълнителен директор на Берое.

Завършил е НСА като треньор по футбол и магистър мениджмънт на спорта, както и има завършен УЕФА А лиценз.

Събитието премина в ползотворна дискусия между клубовете от региона и представителите на БФС относно предстоящите първенства в областта. Присъстваха също така и заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, областният председател на БФС за Пловдив Огнян Златков, както и бившият областен председател на БФС в Стара Загора Димитър Петров, който получи почетен плакет от президента на БФС за дългогодишния си труд за развитието на футбола в региона.

