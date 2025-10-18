Стефан Аладжов на 78

Днес рекордьорът по мачове за „Левски” Стефан Аладжов празнува своя 78-ми рожден ден.

Роден на 18 октомври 1947 година в София, той започва своята кариера в „Спартак“, след което преминава в „Сливен“. През 1967 година облича синия екип и изиграва впечатляващите 469 мача, вкарвайки и 3 гола за „Левски“. Петкратен шампион на България (1967/68, 1969/70, 1973/74, 1976/77 и 1978/79 година) и петкратен носител на Купата на страната (1970, 1971, 1976, 1977 и 1979 година). Футболист №1 на България за 1970 година. „Заслужил майстор на спорта“ от 1973 година.

С националния отбор на България участва на две световни първенства – в Мексико през 1970 година и в Германия през 1974 година. Записва 30 мача и 1 гол за представителния отбор на България.

След края на състезателната си кариера Аладжов на два пъти работи като помощник-треньор на „Левски“ в щаба на Васил Методиев – в периода 1987-1989 година, както и през сезон 1990/91 година. През сезон 1989/90 година е старши треньор на „Осъм“ (Ловеч) в Б група. Впоследствие дълго време е треньор в детско-юношеската школа на „Левски“.

ПФК „Левски” честити празника на Стефан Аладжов и му пожелава здраве, дълголетие и много бъдещи щастливи мигове с любимия „син” тим.

