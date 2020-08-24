Стартов състав на “Етър” за мача в Монтана

“Етър” излиза за мача срещу “Монтана” от 18:45 ч. днес на стадион “Огоста” в следния състав: Анатоли Господинов, Пламен Крачунов, Георги Купенов, Стелиян Добрев, Божидар Кацаров, Яни Пехливанов, Никола Колев, Даниел Пехливанов, Иван Михайлов, Милчо Ангелов, Преслав Боруков.

Резерви: Христо Иванов, Иван Скерлев, Антон Огнянов, Мариян Иванов, Кольо Станев, Иван Петков, Валентин Йосков.

В днешния мач отборът на “Етър” ще бъде воден от треньорите Тодор Киселичков, Калоян Чакъров и Марин Стефанов.