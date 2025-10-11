Стартов състав на ЦСКА срещу Септември

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи титулярния състав за днешната контрола срещу Септември.

Двубоят стартира в 11:00 ч. на клубната база в Панчарево и можете да гледате на живо в платформата SPORTBG.

Стартов състав на ЦСКА:

1. Густаво Бусато (к), 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 16. Георги Чорбаджийски, 73. Илиан Илиев, 9. Леандро Годой.

Резерви:

31. Богомил Александров, 20. Мартин Стойчев, 23. Илиан Антонов, 24. Юлиан Илиев, 27. Марк-Емилио Папазов, 29. Иван Тасев, 33. Симеон Чатов, 35. Алекс Тунчев, 45. Юлиан Гилов, 91. Йоан Борносузов.

Старши треньор:

Христо Янев

Facebook

Twitter



Shares