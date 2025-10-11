събота, октомври 11, 2025
Стартов състав на ЦСКА срещу Септември

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи титулярния състав за днешната контрола срещу Септември.

Двубоят стартира в 11:00 ч. на клубната база в Панчарево и можете да гледате на живо в платформата SPORTBG.

Стартов състав на ЦСКА:

1. Густаво Бусато (к), 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 16. Георги Чорбаджийски, 73. Илиан Илиев, 9. Леандро Годой.

Резерви:

31. Богомил Александров, 20. Мартин Стойчев, 23. Илиан Антонов, 24. Юлиан Илиев, 27. Марк-Емилио Папазов, 29. Иван Тасев, 33. Симеон Чатов, 35. Алекс Тунчев, 45. Юлиан Гилов, 91. Йоан Борносузов.

Старши треньор:

Христо Янев

