Стартов състав на ЦСКА срещу Монтана

Христо Янев определи титулярния състав, с който ЦСКА ще стартира в днешния домакински двубой от 14-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът започва в 12:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Стартов състав на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 4. Адриан Лапеня (к), 5. Лумбард Делова, 2. Дейвид Пастор, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 73. Илиан Илиев, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Резерви:

1. Густаво Бусато, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 14. Теодор Иванов, 20. Мартин Стойчев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай.

Старши треньор:

Христо Янев

