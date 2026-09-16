Стартов състав на ЦСКА срещу Локомотив (Сф)

Даниел Моралес определи титулярния състав на ЦСКА за днешното гостуване срещу Локомотив (Сф) в отложен мач от 6-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят стартира в 19:00 ч. на ст. „Локомотив“ в столичния кв. „Надежда“.

Напред, червените!

Стартов състав на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 4. Диниш Алмейда, 14. Теодор Иванов, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао (к), 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Резерви:

25. Димитър Евтимов, 32. Факундо Родригес, 5. Жан-Филип Гбамен, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 11. Мохамед Брахими, 67. Каталин Иту, 10. Жоел Цварц.

Старши треньор:

Даниел Морале