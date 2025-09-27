Стартов състав на ЦСКА срещу Локо Сф

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи титулярния състав, с който тимът ни ще излезе в днешното гостуване на Локомотив (София) от 10-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 20:00 ч. на ст. „Локомотив“ в столичния кв. „Надежда“.

Стартов състав на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 4. Адриан Лапеня (к), 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 6. Бруно Жордао, 8. Дейвид Сегер, 73. Илиан Илиев, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.

Резерви:

1. Густаво Бусато, 3. Сейни Санянг, 20. Мартин Стойчев, 13. Браян Кордоба, 30. Петко Панайотов, 16. Георги Чорбаджийски, 22. Кевин Додай, 11. Мохамед Брахими, 91. Йоан Борносузов.

Старши треньор:

Христо Янев

