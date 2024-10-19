Стартов състав на ЦСКА срещу Левски
Александър Томаш определи титулярния състав, с който ЦСКА ще излезе днес срещу Левски в двубой от 8-мия кръг на ППЛ.
Стартов състав:
1. Густаво Бусато, 15. Тибо Вион, 5. Лумбард Делова, 6. Лиъм Купър (к), 18. Мика Пинто, 99. Джеймс Ето’о, 26. Марселино Кареасо, 10. Джонатан Линдсет, 22. Джейсън Локило, 9. Зюмюр Бютучи, 45. Аарон Исека.
Резерви:
25. Иван Дюлгеров, 19. Иван Турицов, 4. Християн Петров, 73. Илиан Илиев, 14. Тобиас Хайнц, 8. Станислав Шопов, 7. Улаус Скаршем, 11. Матиас Фаетон, 77. Годуин Коялипу.
Старши треньор:
Александър Томаш