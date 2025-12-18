Стартира изграждането на Академия БФС

Българският футболен съюз започва изграждането на Академия БФС – стратегически проект, насочен към цялостното развитие на талантливите деца в българския футбол чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение.

Академията ще стартира през сезон 2026/27 и ще обединява футболна подготовка, образование и личностно развитие в една система. Децата ще тренират заедно, ще учат заедно и ще играят заедно, като ще бъдат една паралелка с напълно координиран учебно-тренировъчен процес. Предвиден е пълен пансион и всички необходими условия за живот, обучение и възстановяване.

Тренировъчният процес ще се провежда спрямо най-актуалните европейски практики и изисквания на ФИФА и УЕФА за развитие на таланта, като за целта към екипа на БФС ще се присъедини методист на световната футболна централа, който ще работи ежедневно със състезателите.

Академия БФС ще разполага с пълен професионален щаб – треньори, кондиционен треньор, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.

Селекцията ще се извършва чрез кастинги в цялата страна с ясни спортно-технически, физически и психо-социални критерии, за да получи всеки талант равен шанс за развитие в елитна среда.

Създаването на Академия БФС е ключова стъпка в изграждането на устойчив модел за детско-юношеския футбол и инвестиция в бъдещото поколение.

