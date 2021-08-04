Стартира финалната фаза на „VAR“ турнира за юноши, организиран от БФС
Утре, 5 август 2021 г., стартира финалната фаза на юношеския турнир между софийски футболни отбори до 17 и до 19 години.
Състезанието, провеждано в Национална футболна база „Бояна“, е съществена част от обучението на родните арбитри за работа със системата VAR, като регламентът раздели шестте клубове-участници във всяка възраст в по две групи. Победители и в двете групи – U17 и U19, станаха тимовете на ЦСКА-София и Септември, които ще спорят за отличията в директни сблъсъци на 11 август.
Ето и резултатите и финалната програма:
U17
ГРУПА „А“
ЦСКА-София 8:0 Барокко
Локомотив Сф 3:1 Барокко
ЦСКА-София 3:1 Локомотив Сф
|МЯСТО
|ОТБОР
|1-во място
|ЦСКА-София
|2-ро място
|Локомотив Сф
|3-то място
|Барокко
U17
ГРУПА „Б“
Септември Сф 5:0 ЦСКА 1948
ЦСКА 1948 3:0 РД-София
Септември Сф 4:0 РД-София
|МЯСТО
|ОТБОР
|1-во място
|Септември Сф
|2-ро място
|ЦСКА 1948
|3-то място
|РД-София
U19
ГРУПА „А“
ЦСКА-София 9:1 Бароко
Локомотив Сф 0:4 Барокко
ЦСКА-София 2:0 Локомотив Сф
|МЯСТО
|ОТБОР
|1-во място
|ЦСКА-София
|2-ро място
|Барокко
|3-то място
|Локомотив Сф
U19
ГРУПА „Б“
Септември Сф 2:1 Царско село
Национал 4:1 Царско село
Септември Сф 4:1 Национал
|МЯСТО
|ОТБОР
|1-во място
|Септември Сф
|2-ро място
|Национал
|3-то място
|Царско село
ГРАФИК
ЗА
ФИНАЛНА ФАЗА ОТ “VAR” ТУРНИР
|ДАТА
|ЧАС
|СРЕЩА
|ОТБОРИ
|05.08.2021г./четвъртък/
|09:00ч. – 10:30ч.
|U-175то – 6то място
|„Барокко“ – „РД-Спорт“ Сф
|05.08.2021г./четвъртък/
|11:00ч. – 12:30ч.
|U-195то – 6то място
|„Локомотив“ Сф – „Царско село“
|11.08.2021г./сряда/
|09:00ч. – 10:30ч.
|U-173то – 4то място
|„Локомотив“ Сф – „ЦСКА 1948“
|11.08.2021г./сряда/
|11:00ч. – 12:30ч.
|U-193то – 4то място
|„Барокко“ – „Национал“
|11.08.2021г./сряда/
|17:30ч. – 19:00ч.
|U-17ФИНАЛ
|„ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф
|11.08.2021г./сряда/
|19:30ч. – 21:00ч.
|U-19ФИНАЛ
|ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф