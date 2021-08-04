Стартира финалната фаза на „VAR“ турнира за юноши, организиран от БФС

Утре, 5 август 2021 г., стартира финалната фаза на юношеския турнир между софийски футболни отбори до 17 и до 19 години.

Състезанието, провеждано в Национална футболна база „Бояна“, е съществена част от обучението на родните арбитри за работа със системата VAR, като регламентът раздели шестте клубове-участници във всяка възраст в по две групи. Победители и в двете групи – U17 и U19, станаха тимовете на ЦСКА-София и Септември, които ще спорят за отличията в директни сблъсъци на 11 август.

Ето и резултатите и финалната програма:

U17

ГРУПА „А“

ЦСКА-София 8:0 Барокко

Локомотив Сф 3:1 Барокко

ЦСКА-София 3:1 Локомотив Сф

МЯСТО ОТБОР 1-во място ЦСКА-София 2-ро място Локомотив Сф 3-то място Барокко

U17

ГРУПА „Б“

Септември Сф 5:0 ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 3:0 РД-София

Септември Сф 4:0 РД-София

МЯСТО ОТБОР 1-во място Септември Сф 2-ро място ЦСКА 1948 3-то място РД-София

U19

ГРУПА „А“

ЦСКА-София 9:1 Бароко

Локомотив Сф 0:4 Барокко

ЦСКА-София 2:0 Локомотив Сф

МЯСТО ОТБОР 1-во място ЦСКА-София 2-ро място Барокко 3-то място Локомотив Сф

U19

ГРУПА „Б“

Септември Сф 2:1 Царско село

Национал 4:1 Царско село

Септември Сф 4:1 Национал

МЯСТО ОТБОР 1-во място Септември Сф 2-ро място Национал 3-то място Царско село

ГРАФИК

ЗА

ФИНАЛНА ФАЗА ОТ “VAR” ТУРНИР

ДАТА ЧАС СРЕЩА ОТБОРИ 05.08.2021г./четвъртък/ 09:00ч. – 10:30ч. U-175то – 6то място „Барокко“ – „РД-Спорт“ Сф 05.08.2021г./четвъртък/ 11:00ч. – 12:30ч. U-195то – 6то място „Локомотив“ Сф – „Царско село“ 11.08.2021г./сряда/ 09:00ч. – 10:30ч. U-173то – 4то място „Локомотив“ Сф – „ЦСКА 1948“ 11.08.2021г./сряда/ 11:00ч. – 12:30ч. U-193то – 4то място „Барокко“ – „Национал“ 11.08.2021г./сряда/ 17:30ч. – 19:00ч. U-17ФИНАЛ „ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф 11.08.2021г./сряда/ 19:30ч. – 21:00ч. U-19ФИНАЛ ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф