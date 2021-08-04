сряда, август 4, 2021
Последни новини:

Novinata.bg

Национален информационен сайт

Спорт 

Стартира финалната фаза на „VAR“ турнира за юноши, организиран от БФС

Недялко Тенев

Утре, 5 август 2021 г., стартира финалната фаза на юношеския турнир между софийски футболни отбори до 17 и до 19 години.

Състезанието, провеждано в Национална футболна база „Бояна“, е съществена част от обучението на родните арбитри за работа със системата VAR, като регламентът раздели шестте клубове-участници във всяка възраст в по две групи. Победители и в двете групи – U17 и U19, станаха тимовете на ЦСКА-София и Септември, които ще спорят за отличията в директни сблъсъци на 11 август.

Ето и резултатите и финалната програма:

U17

ГРУПА „А“

ЦСКА-София             8:0      Барокко

Локомотив Сф         3:1      Барокко

ЦСКА-София             3:1      Локомотив Сф

МЯСТООТБОР
1-во мястоЦСКА-София
2-ро мястоЛокомотив Сф
3-то мястоБарокко

U17

ГРУПА „Б“

Септември Сф         5:0      ЦСКА 1948

ЦСКА 1948                3:0      РД-София

Септември Сф         4:0      РД-София

МЯСТООТБОР
1-во мястоСептември Сф
2-ро мястоЦСКА 1948
3-то мястоРД-София

U19

ГРУПА „А“

ЦСКА-София             9:1      Бароко

Локомотив Сф         0:4      Барокко

ЦСКА-София             2:0      Локомотив Сф

МЯСТООТБОР
1-во мястоЦСКА-София
2-ро мястоБарокко
3-то мястоЛокомотив Сф

U19

ГРУПА „Б“

Септември Сф         2:1      Царско село

Национал                  4:1      Царско село

Септември Сф         4:1      Национал

МЯСТООТБОР
1-во мястоСептември Сф
2-ро мястоНационал
3-то мястоЦарско село

ГРАФИК

ЗА

ФИНАЛНА ФАЗА ОТ “VAR” ТУРНИР

ДАТАЧАССРЕЩАОТБОРИ
05.08.2021г./четвъртък/ 09:00ч. – 10:30ч.U-175то – 6то място „Барокко“ – „РД-Спорт“ Сф 
05.08.2021г./четвъртък/ 11:00ч. – 12:30ч.U-195то – 6то място „Локомотив“ Сф – „Царско село“ 
11.08.2021г./сряда/ 09:00ч. – 10:30ч.U-173то – 4то място „Локомотив“ Сф – „ЦСКА 1948“ 
11.08.2021г./сряда/ 11:00ч. – 12:30ч.U-193то – 4то място „Барокко“ – „Национал“ 
11.08.2021г./сряда/ 17:30ч. – 19:00ч.U-17ФИНАЛ „ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф 
11.08.2021г./сряда/ 19:30ч. – 21:00ч.U-19ФИНАЛ ЦСКА-София“ – „Септември“ Сф 

Вижте още

Информация за феновете на Лудогорец преди контролата с Ференцварош

Недялко Тенев

БФС подписа договор с efbet за генерално спонсорство

Недялко Тенев

Резултати от днешните мачове на Академия ЦСКА

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest