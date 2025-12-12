спортни събития -13 и 14 декември

СЪБОТА (13 .1 2.2025 Г .)

Спортна зала „Спартак“ (зала по хандбал „Вълчо Даскалов“) – Втори детски футболен турнир „Купа Хасково 2025“ за деца от детските градини, който се организира съвместно от Община Хасково и ФК „Хасково“. Начало на турнира- 10:00 ч., награждаването на победителите- 16:00 ч. Събитието е част от Спортния календар на община Хасково за 2025 г.

НЕДЕЛЯ (14. 1 2.2025 Г .)

18:00ч. – Спортна зала „Дружба“ – БК „Хасково“ – БК „Чавдар“ Троян – ББЛ А група/ Запад А редовен сезон

От БК „Хасково“ съобщават, че в духа на предстоящите коледни и новогодишни празници хасковските баскетболисти ще посветят своето домакинство на благотворителната инициатива в подкрепа на малката Мария-Антоанета заедно със Сдружение „Подай ръка“.

10-годишната Мария-Антоанета е родена с диагноза Спина Бифида и Хидорцефалия, като има проблем с дясното краче и не може да ходи. Оперирана е многократно в България, но без резултат. Едва след интервенция в Турция тя успя да направи първите си крачки – малко чудо, извоювано с много сила и надежда. Сега ѝ предстои още една решаваща операция за премахване на поставения имплант и удължаване на крачето. За операцията са нужни средства, непосилни за семейството на детето.

От БК „Хасково“ уточняват, че по време на срещата с БК „Чавдар“ Троян ще бъдат поставени кутии на двата входа на зала „Дружба“, където всеки, който има желание, ще има възможност да подпомогне лечението на Мария-Антоанета.

Facebook

Twitter



Shares