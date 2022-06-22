Спортист Своге с победа в контрола

Спортист Своге победи с 2:1 отбор съставен от футболистите без договор.

Илия Русинов и Георги Николов отбелязаха двете попадения за тима на Борислав Кьосев.

В 11-ата минута Спортист поведе в резултата. Хубав пробив на Ариф Ферадов последвал от пас към Илия Русинов, който излезе сам срещу вратаря и копна топката покрай него.

След 9 минути игра обаче стражът на Спортист Цветелин Ставрев сбърка след като тръгна да финтира нападателят, който му отне топката и я мушна в празната врата.

В 32-ата минута Ариф Ферадов отправи много добър удар от въздуха, но топката мина на сантиметри от десния стълб.

Малко преди почивката Илия Русинов стреля опасно, но Абди Абдиков спаси.

През първото полувреме „шоколадите“ имаха пълно превъзходство, но не успяха да реализират положенията си и да се оттеглят на почивката с преднина.

През второто полувреме Борислав Кьосев направи някои промени, а доста футболисти играха на нетипични постове.

В 88-ата минута Георги Николов вкара дежурния си гол. Той получи топката от Ариф Ферадов и реализира.

Малко преди края на двубоя Стефано Кунчев направи спасяване, с което запази победата на Спортист.

СПОРТИСТ – Свободни агенти 2:1

СПОРТИСТ: Цветелин Ставрев, Борислав Стойчев, Иво Харизанов, Галин Ташев, Богомил Богомилов, Стефан Стефанов, Илия Русинов, Александър Бастунов, Ариф Ферадов, Стивън Кирилов, Александър Иванов (Ивайло Василев, Владимир Сиромахов, Красимир Панчев, Георги Николов, Богдан Костов)

СВОБОДНИ АГЕНТИ: Абди Абдиков, Асен Георгиев, Павел Тодоров, Теодор Василев, Петър Попадийн, Николай Хаджиниколов, Давид Димитров, Кристиан Любенов, Пламен Ангелов, Любослав Любомиров, Димитър Панталеев (Николай Радев, Георги Панелов, Явор Иванов, Ваньо Николов, Пламен Василев, Стефано Кунчев)