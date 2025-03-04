СПИСЪК НА ИГРАЧИТЕ В СТРАНАТА ФУТБОЛИСТИ, ПОВИКАНИ ЗА ПЛЕЙОФИТЕ С РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви списък с футболисти, играчи в чужбина, на които ще разчете за предстоящите два плейофни мача от турнира Лига на нациите срещу Република Ирландия. “Лъвовете” са домашните в първия двубой на 20 март от 21:45 ч. на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, а три дни по-късно – на 23 март, е реваншът в Дъблин.

Ето и пълен списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Валентин Антов (Кремонезе, Италия), Алекс Петков (Шльонск, Полша), Симеон Петров (Фехервар, Унгария), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Каса Пиа, Португалия), Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия), Георги Миланов (Динамо Б, Румъния), Божидар Краев (Уестърн Сидни, Австралия), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция)

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Facebook

Twitter



Shares