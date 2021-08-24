Спас Делев с повиквателна за националния отбор

Нападателят на АРДА Спас Делев получи повиквателна от селекционера на националния отбор по футбол Ясен Петров.

Той ще е част от разширения състав за предстоящите световни квалификации срещу Италия (2 септември) и Литва (5 септември), както и за приятелската среща с Грузия на 8 септември.

Ето и пълния списък с избраниците на Ясен Петров:

Вратари:

Николай Михайлов (Левски), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Георги Георгиев (Черно море);

Защитници:

Васил Божиков (Слован Братислава), Антон Недялков (Лудогорец), Валентин Антов (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);

Полузащитници:

Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Бирсент Карагарен (Локомотив Пд), Петър Витанов (Локомотив Пд), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Радослав Кирилов (Славия);

Нападатели:

Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (АРДА), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Ботев Пд), Калоян Кръстев (Славия).