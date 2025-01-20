Спартак Вн заминава на лагера в Поморие
Старши-треньорът Николай Киров определи групата, която заминава за лагера в Поморие.
По-надолу може да видите списъка от 21 футболисти.
Към групата се присъедини либерийският нападател Колако Джонсън, който се включи в мача срещу Фратрия.
Невъзстановените Ангел Грънчов, Радослав Димитров и Никола Виденов остават във Варна и ще пристигнат по-късно в Поморие.
1. Виктор Митев
2. Александър Цветков
3. Милен Стоев
4. Деян Лозев
5. Антонио Вутов
6. Бернардо Коуто
7. Филип Лесниак
8. Кристиан Илич
9. Ивей Ромееш
10. Димитър Митков
11. Па Конате
12. Матео Юрич
13. Йоан Бауренски
14. Любослав Маринов
15. Александър Янчев
16. Даниел Иванов
17. Кристиян Курбанов
18. Иван Алексиев
19. Мартин Величков
20. Денислав Жеков
21. Колако Джонсън