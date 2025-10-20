Спартак Вн: Всяка помощ е добре дошла в този критичен за клуба момент!

Освен всички купуващи карти #АзСъмСпартак, в банковата сметка и в урните на стадиона постъпват и дарения на различна стойност!

Сред дарителите са както фенове на Спартак, така и привърженици на други клубове, бивши футболисти на клуба, спортни деятели и много други!

Общо събраната сума от подобни дарения надхвърли 2500 лева. Изразяваме огромни благодарности към тези от Вас, които нямат възможност да закупят карта, но въпреки това помагат с колкото могат!

В тази връзка внасяме и разяснение относно запитвания, свързани с това дали може да се помогне с по-малка сума от 1000 лева. Можете да дарите на място във фен магазина, оставяйки сума в урна или да извършите банков превод по същата сметка:

IBAN: BG85TEXI95451008337100

Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ

Основание: Дарение от [трите имена и ЕГН / име на фирма и ЕИК]

Всяка помощ е добре дошла в този критичен за клуба момент!

Facebook

Twitter



Shares