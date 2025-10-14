Спартак Вн със специално дарение

И отново – едно малко по-специално дарение…

Близките на вече покойния Иван Георгиев Иванов направиха дарение от 1000 лева в негова памет.

Те споделят, че ако Иван беше сред нас днес, със сигурност щеше да бъде един от онези чудесни, отрудени възрастни хора, които осъзнават важността на момента и даряват от сърце – въпреки че разчитат предимно на своята пенсия. Именно на такива хора дължим всичко, което имаме днес в България – на техните ръце, труд и ум.

Иван е бил верен фен на Спартак още от далечната 1955 година – през цели осем десетилетия любов към отбора.

Благодарим от сърце на неговите близки.

Лек полет във вечността, соколе верен!

