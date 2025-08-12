Спартак Вн с важно уточнение относно билетите за дербито

Домакинските билети от 1 лев за лицата между 12 и 18 годишна възраст ще се продават само във фен магазина на ст. “Спартак”!

Призоваваме младите соколи да закупят своя билет по-рано, защото в деня на мача, на касите този тип билети няма да се продават!

Припомняме, че непълнолетните е необходимо да представят декларация, чийто образец можете да откриете тук: https://drive.google.com/…/1YToHEkaqF…/view…

Работното време на фен магазина е всеки ден: 9:00 ч. — 20:00 ч.

Спартак Варна Черно Море

16 август

Стадион „Спартак“

19:00 ч.

* Цената от 1 лев за лица на възраст от 12 до 18 години е определена съгласно правилата на БФС за равнопоставеност на билетните цени. Това ще даде възможност за безопасното протичане на срещата чрез контрол при пропусквателния режим за гостуващата публика, ще предотврати претоварване на капацитета на стадиона и ще гарантира спазването на определения брой места за гостуващите зрители.

