Спартак Вн с първа победа

Спартак Варна записа първи успех в efbet Лига за сезон 2025/26, след като победи Арда Кърджали с 3:0 в среща от 7-ия кръг.

С победата „соколите“ събраха 7 точки и изпревариха съперника си в класирането. През първото полувреме се разписа Даниел Иванов, през втората част хубав гол вкара Бернардо Коуто, а в продължението се разписа и Халачев.

Още в 1-ата минута гостите можеха да поведат – Георги Николов стреля от близка дистанция, но Максим Ковальов се намеси блестящо. В 8-ата минута нов шанс се откри за Арда, този път чрез Шиняшики, но отново Ковальов спаси с крак.

Спартак отговори в 15-ата минута с удар с глава, минал покрай вратата. В 22-ата минута топката срещна ръката на Матео Петрашило в наказателното поле на Арда, но след преценка на съдиите дузпа не бе отсъдена.

Резултатът стана 1:0 в 30-ата минута. След грешка на Каскардо топката бе отнета, последва центриране и след намеса на вратаря Анатоли Господинов, Даниел Иванов с добавка я прати във вратата за 1:0.

Малко преди почивката Арда можеше да изравни – в 43-ата минута Вячеслав Велев стреля от дистанция, но топката срещна гредата.

Второто полувреме започна по-спокойно, като в 56-ата минута Цветослав Маринов стреля отдалеч, но Господинов улови. В 69-ата минута Арда отново бе близо до попадение чрез Велев, но Ковальов спаси топката, минала между краката му.

Само две минути по-късно Спартак удвои аванса си – Максим Ковальов изрита дълга топка напред, Бернардо Коуто я овладя, справи се със своя пазач и с мощен удар направи 2:0.

В 77-ата минута Коуто опита и от пряк свободен удар, но Господинов отрази.

В последните секунди на добавеното време Даниел Халачев бе изведен зад защитата и оформи крайното 3:0.

Facebook

Twitter



Shares