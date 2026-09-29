Спартак Вн с нов официален сайт, подготвя онлайн магазин и мобилно приложение

„Соколите“ обновяват дигиталното си присъствие, а феновете скоро ще могат да поръчват клубни артикули онлайн

ФК Спартак Варна представи изцяло обновения си официален сайт като част от усилията на клуба за подобряване на комуникацията с привържениците и развитието на съвременни дигитални платформи.

Новият сайт е с променен облик и по-добре организирано съдържание, като на едно място събира основната информация за представителния отбор, последните клубни новини и историята на Спартак.

От клуба подчертават, че обновяването на сайта е само една от планираните стъпки.

Предстои официален онлайн магазин

Съвсем скоро Спартак Варна планира да представи и нов официален онлайн магазин.

Чрез него привържениците ще могат да поръчват клубни артикули независимо къде се намират. Повече подробности за старта на магазина и предлаганите продукти се очакват допълнително.

Спартак Варна подготвя и собствено мобилно приложение

Следващата стъпка в дигиталното развитие на клуба ще бъде мобилно приложение на Спартак Варна, което се разработва в партньорство с UltraFan.

От клуба засега не разкриват точна дата за неговото пускане, като предстои да бъде предоставена повече информация за функционалностите и възможностите, които приложението ще предлага на феновете.

„Тези проекти са част от последователните ни усилия за развитието на клуба и връзката с неговите привърженици. Благодарим ви за подкрепата и доверието!“, посочват от Спартак Варна.

Новият официален сайт вече е достъпен за привържениците на „соколите“.

Официален сайт на ФК Спартак Варна