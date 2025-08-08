Спартак Вн разкрива ситуацията в клуба

Соколи,

Както обещахме, насрочена е пресконференция за днес, 08.08., от 13 часа на стадион „Спартак“.

Ще бъде споделена информация за всички процеси в клуба, ситуацията със задължения и ред други.

След пресконференцията ще публикуваме тук обобщена информация и ще изнесем данни за състоянието на клуба и всичко, което се е случвало преди вписването на новия УС и ни е известно.

Ще Ви информираме и за работата свършена от нас в последните дни.

Само Спартак!

УС на СНЦ ФК Спартак 1918

Facebook

Twitter



Shares