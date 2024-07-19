Спартак Вн привлече бранител от Хайдук Сплит

Новакът в efbet Лига Спартак Варна се подсили с централния защитник Матео Юрич-Петрашило.

Привлеченият от Хайдук Сплит 19-годишен хърватин има записан един мач за първия тим на „белите“ под ръководството на Дженаро Гатузо, като има и изиграни осем срещи с тима на Хайдук в Младежката лига на УЕФА, където достига и до финала.

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