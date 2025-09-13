събота, септември 13, 2025
Спорт

Спартак Вн приема Арда

Спартак Варна приема Арда Кърджали в първия двубой от съботната програма на efbet Лига.

Срещата на „Коритото“ започва в 17:45ч., а главен рефер ще бъде Волен Чинков. 

Спартак Варна все още няма победа от началото на първенството. „Соколите“ заемат предпоследното място в класирането с четири точки след четири равенства и три загуби. Варненци взеха точки от домакинствата си на Берое Стара Загора и Ботев Враца и от гостуванията на ЦСКА София и Локомотив София. През паузата за националните отбори Спартак се подсили с три нови попълнения Георг Стояновски, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно, които са на разположение на Гьоко Хаджиевски за мача с Арда. 

Арда Кърджали се представя колебливо в първенството, което бе породено от участието на кърджалийци в квалификациите за Лигата на конференциите, където отборът на Александър Тунчев стигна до плейоф за влизане в основната фаза, но загуби от Ракув. Последната победа на Арда дойде на 4 август, когато тимът надви Ботев Пловдив с 5:0. След това момчетата на Сашо Тунчев завършиха наравно с Локомотив Пловдив, загубиха от Славия в София и направиха равенство с Берое Стара Загора у дома. 

БИЛЕТИТЕ

Цените на билетите за срещата са следните:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.

Ученици до 18г. – безплатно

Пенсионери – 5 лв.

ЕКИПИТЕ

СПАРТАК ВАРНА: синя фланелка, бели гащета, сини чорапи

АРДА: бяла фланелка, тъмносини гащета, бели чорапи

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ТИМА 

Арда – Спартак Варна 2:2 

Спартак Варна – Арда 1:0 

Арда – Спартак Варна 2:0 

Спартак Варна – Арда 1:3 

Спартак Варна – Арда 1:2 

