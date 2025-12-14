Спартак Вн представя състоянието на клуба

Уважаеми фенове,

На 9 януари ще проведем открита беседа, на която всички вие сте добре дошли.

По време на срещата ще представим абсолютно всички разчети и отчети, ще обсъдим политиката и възможностите пред нашия клуб, както и начина, по който работим.

Ще ви запознаем подробно с отчета от каузата — как са разходвани средствата и по кои направления са насочени. Отделно ще представим цялостен финансов отчет на клуба, включващ приходи и разходи, за да стане ясно как сме се справяли, как сме успявали да покриваме плащанията и какво е реалното финансово състояние.

В допълнение ще бъде представен и прогнозен финансов разчет за близкото бъдеще / следващите 6 месеца.

Целта ни е да бъдете изцяло информирани и наясно с абсолютно всеки детайл. Заедно ще обсъдим и ще изберем как да продължим напред, спрямо ресурсите, с които разполагаме.

За тези от вас, които не могат да присъстват, ще бъде публикувана обобщена информация след срещата, а преди началото на сезона ще проведем нова открита пресконференция.

Дата: 9 януари

Час: 19:00 ч.

Място: Залата за пресконференции на стадион „Спартак“

