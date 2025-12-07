Спартак Вн посреща Левски

Вторият мач от неделната програма на 19-ия кръг в efbet Лига противопоставя Спартак Варна и Левски.

Срещата на стадион „Спартак“ във Варна започва в 17 часа и ще бъде ръководена от Валентин Железов. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Спартак влиза в мача като 12-и със 17 точки. „Соколите“ нямат успех в последните си 5 срещи, записвайки 1 реми и 4 поражения. В тези 5 мача варненци са съумяли да реализират едва едно попадение, дошло при звучното домакинско 1:4 от Септември.

Левски е водач в класирането с 41 точки и търси обратно път към победите след 0:2 от Славия в предходния кръг. Очаква се Хулио Веласкес да направи промени в стартовия състав спрямо визитата в „Овча купел“, след като голяма част от титулярите там се представиха незадоволително. Статистиката е категорична – Левски е най-добрият гост в елита с постигнати дотук 6 победи, 1 равенство и 2 загуби.

Последният мач между двата тима се игра през август на стадион „Георги Аспарухов“, а краен победител бе Левски след 2:1. Марин Петков и Борислав Рупанов вкараха за „сините“, докато точен за Спартак бе Даниел Иванов.

ЕКИПИТЕ

СПАРТАК ВАРНА: синя фланелка, бели гащета, сини чорапи

ЛЕВСКИ: бяла фланелка, черни гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Пропуските за срещата са на цена 15 лева, VIP билетът е 30 лева, а пенсионери влизат срещу 5 лева. Входът е безплатен за ученици до 18 год.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

10.08.2025 Левски – Спартак Варна 2:1

21.02.2025 Левски – Спартак Варна 2:0

31.08.2024 Спартак Варна – Левски 0:0

06.11.2022 Спартак Варна – Левски 2:2

16.07.2022 Левски – Спартак Варна 5:0

25.09.2019 Спартак Варна – Левски 1:5 (Купа на България)

23.09.2014 Спартак Варна – Левски 1:7 (Купа на България)

