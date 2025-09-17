Спартак Вн получи над половин милион от общината

След много усилия от страна на ръководството и администрацията на клуба, Общински съвет – Варна днес одобри отпускането на 550 000 лв. за покриване на задълженията към НАП на ФК Спартак Варна.

Това е истинска глътка въздух за клуба и първа сериозна крачка по пътя към неговото стабилизиране и освобождение.

Тази стъпка е и доказателство, че сме сериозни в поетите ангажименти – изпълнихме тази задача и продължаваме с останалите по пътя към стабилизацията на клуба!

Вярваме, че това ще вдъхне още повече доверие и увереност у нашите партньори, служители, треньори, футболисти и – не на последно място – феновете.

Благодарим на всеки един общински съветник, който осъзна важността на това гласуване и подкрепи синьо-бялата кауза.

Само Спартак!

УС на СНЦ “ФК СПАРТАК 1918”

